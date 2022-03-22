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14:30, 21 марта 2022 года Проезд вдоль мэрии Орла станет односторонним Речь идет о спуске между зданиями городской администрации и ОГАТ.





Спуск между зданиями администрации Орла и Орловского государственного академического театра им. Тургенева станет односторонним. С введением этой схемы движения на участке от дома № 7 по ул. Пролетарская гора вдоль дома № 1 по ул. Пролетарская гора можно будет двигаться только в сторону дома № 36 по ул. Ленина. В обратном направлении автомобилистам предлагают использовать ул. Пролетарская гора со стороны Детского парка. Дорожные знаки планируется установить в апреле, – сообщили в мэрии Орла.





Артём Ежаков





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