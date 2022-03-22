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15:42, 21 марта 2022 года Двоих орловцев оштрафовали за дискредитацию действий Вооружённых Сил РФ Сумма взыскания составит 30 тыс. рублей с каждого.





Советский районный суд оштрафовал двоих жителей Орла, признанных виновными в дискредитации действий Вооружённых Сил РФ. Сумма взыскания составит 30 тыс. рублей с каждого. Административные протоколы были составлены 6 марта, когда на площади Ленина прошёл несанкционированный митинг.



Одна из участниц публично демонстрировала находившуюся у неё холщовую сумку с дискредитировавшей армию надписью, второй -публично высказывал запрещённую информацию.



О митинге оба гражданина узнали через мессенджер. Там же были размещены рекомендованные для этой акции средства наглядной агитации.





Артём Ежаков





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