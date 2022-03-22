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15:43, 21 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловских студентов-медиков отметили за волонтерскую деятельность. Вручение наград состоялось сегодня в областном правительстве.



- В Орле ярмарки выходного дня пользуются спросом и у продавцов, и у покупателей. Корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк заглянула на одну из них и узнала, что интересует покупателей.



- На Орловщине проходят мероприятия по профилактике пожаров в жилом секторе. В одном из рейдов в рамках акции «Безопасное жильё» участвовала съёмочная группа ГТРК «Орёл».



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