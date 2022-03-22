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16:20, 21 марта 2022 года Как уйти на кредитные каникулы? На вопросы корреспондента ГТРК «Орёл» ответил управляющий отделением Банка России по Орловской области Роман Никольский.





Буквально на днях был принят федеральный закон о кредитных каникулах. Коснётся это огромного количества россиян. Что такое кредитные каникулы, и кто может ими воспользоваться?



- Кредитные каникулы это возможность для заёмщиков в случае снижения своего дохода получить отсрочку, то есть временно приостановить платежи по кредиту или займу, или снизить размер платежа. Если ваш доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом прошлого года, у вас есть возможность воспользоваться кредитными каникулами. Такая же возможность есть и для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для индивидуальных предпринимателей, виды деятельности которых входят в перечень пострадавших отраслей. Перечень утвержден правительством Российской Федерации, его можно найти на сайте Центрального Банка. Ваша финансовая организация не вправе отказать в предоставлении кредитных каникул, если вы соответствуете критериям, которые установлены правительством. Если у вас возникла просроченная задолженность, она не является основанием для отказа во временной отсрочке.



Форматы кредитов бывают разные. По каким именно видам кредитов можно получить кредитные каникулы?



- По всем видам кредитов или займов можно получить кредитные каникулы, которые выданы до 1 марта этого года. Если у вас несколько кредитов, вы можете получить временную отсрочку по каждому из них, но только один раз. Если вы пользовались кредитными каникулами во время пандемии, есть возможность взять кредитные каникулы еще раз. Важно также, что кредитные каникулы предоставляются с учетом лимита, то есть максимального размера кредита, установленного правительством РФ. Например, по автокредитам - не более 700 тысяч рублей, задолженность по кредитной карте не должна превышать 100 тысяч рублей, что касается ипотеки, то для жителей нашей области - 3 миллиона рублей. В прошлом году средний размер ипотеки, которую брали жители Орловской области, 2 миллиона 400 тысяч рублей.



В течение какого срока человек, потерявший часть доходов, может обратиться за кредитными каникулами, и на какой период он может рассчитывать?



- Кредитными каникулами можно воспользоваться до 30 сентября 2022 года. Подучить кредитные каникулы можно на срок до полугода. В любой момент периода кредитных каникул можно вернуться в обычный график платежей.



Куда нужно обращаться за кредитными каникулами, и как подтвердить право на их получение?



- Обращаться нужно к вашему кредитору, то есть в ваш банк, вашу микрофинансовую организацию. Подтвердить нужно документально. Это может быть справка с места работы о том, что вам предоставлен временный неоплачиваемый отпуск, справка из центра занятости о том, что вы состоите на учёте в качестве безработного, или любой другой документ по согласованию с вашим кредитором.



Как будут предоставлять кредитные каникул индивидуальным предпринимателям - в качестве физлиц или юрлиц?



- Есть два варианта. Если деятельность входит в перечень пострадавших отраслей, каникулы можно получить на этом основании. Если деятельность не включена в перечень, то ИП может получить кредитные каникулы на том основании, что доход снизился на 30% и более - в этом случае нужно представить подтверждающий документ.



Если банк отказал в предоставлении кредитных каникул, можно ли что-то сделать в этой ситуации?



- В случае если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете всегда обратиться в службу защиты прав потребителей Банка России. Это можно сделать через интернет-приемную, либо по короткому телефонному номеру 3-00.





Антон Киселёв





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