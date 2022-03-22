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17:05, 21 марта 2022 года Орловщина - в шаге от горячей поры на полях В этом сезоне аграриям предстоит работать в условиях практически полного импортозамещения - от посадочного материала до запчастей к технике, которая выйдет в поля. Грядущую посевную обсудили селекционные центры, поставщики средств защиты растений и удобрений, а также представители крупных заводов сельхозтехники. Готовы ли они закрыть потребности местных аграриев? Узнавала корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк.





В этом году посевные площади в регионе приблизятся к отметке в 1 миллион 330 тысяч гектаров, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом. Аграрии планируют увеличить посевы сахарной свёклы, картофеля, сои и бахчевых культур. Три кита, на которых зиждется успех предстоящей посевной, - это посадочный материал, удобрения и средства защиты растений, а также техника, которая будет работать в полях. Именно к технике и запчастям к ней - особое внимание.



Илья Разаев, управляющий по региональному развитию Петербургского тракторного завода: «Мы - единственный тракторный завод в России полного производственного цикла, поэтому обезопасили себя технологиями. Большинство комплектующих делаем сами, а те комплектующие, которые вынуждены закупать, есть как минимум два поставщика».

Петербургский тракторный завод известен аграриям, в первую очередь, своим флагманским продуктом - трактором «Кировец». В прошлом году местным фермерам завод поставил 44 машины при среднегодовом плане почти вдвое меньше.



Илья Разаев, управляющий по региональному развитию Петербургского тракторного завода: «В ближайший месяц будет отгружено 5 машин, к посевной все будет отгружено».

Роман Бурлаков, заместитель генерального директора ООО «АПК «Агро Бизнес Альянс»: «В нашей продуктовой линейке - 90 процентов российские производители, все они используют в основном российские комплектующие, поэтому срывов по поставкам не существует».

Удобрения и средства защиты растений запасливые аграрии обычно покупают осенью. Но и сейчас, в преддверии посевной, цена на них зафиксирована и останется на уровне июня прошлого года. Не будет проблем и с посадочным материалом.



Андрей Полухин, директор ФНЦ зернобобовых и крупяных культур: «К посевной мы готовы на 99,5 процентов, есть для сева яровых культур запас семян к продаже, семена подготовлены, документы все есть».

Последняя и наиболее острая проблема для аграриев - кредитование. Но и здесь путем долгих переговоров удалось достичь баланса.



Сергей Борзёнков, первый зампред правительства Орловской области по развитию АПК: «Порядка 2,5 млрд кредитов получили предприятия и продолжат получать. Процентная ставка прежняя - до 5 процентов годовых, что очень способствует тому, чтобы в спокойной обстановке планировать свою деятельность».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Санкции ещё не закончились, они будут идти дальше, но это нас с вами не должно останавливать в работе, которую мы проводим. У нас достаточно ресурсов, чтобы не только выстоять, но и стать гораздо сильнее».

В этом году на субсидирование расходов в сельском хозяйстве предусмотрена сумма вдвое выше прошлогодней. Неизменными пока остаются гранты для начинающих фермеров. Но уже сейчас в правительстве говорят о возможной корректировке размеров и этой господдержки.





Екатерина Игнатюк





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