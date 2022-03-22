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17:43, 21 марта 2022 года

В «Орловском полесье» можно понаблюдать за трапезой зубров

В национальном парке живет 550 зубров. Обычно за ними наблюдают с помощью квадрокоптера. Но зимой их можно увидеть на подкормочных площадках. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» увидела, как лесные исполины обедают.


Гарантированно увидеть зубров можно до тех пор, пока не сошёл снег. В это время исполинам требуется подкормка, и это лучший момент, чтобы подсмотреть за жизнью властелина лесов. Во время экскурсии зубровод разрешает позвать самых крупных травоядных на обед, ударив в гонг. Затем о громких звуках лучше забыть - восхищаемся молча. Рогатые гиганты, несмотря на свой грозный вид, осторожны.

Зубры - современники мамонтов. Людей не боятся, но и близко не подходят. На подкормочных площадках получают гастрономические удовольствия: на первое - овёс, на второе - сено. Лакомство нужнее всего сеголеткам - чтоб выжить в первый год жизни. В национальном парке «Орловское полесье» родились 89 зубрят. Они всегда в центре стада под наблюдением старших и госинспекторов.

Владимир Волков, государственный инспектор: «Зубров мы подкармливаем через день - это дикий зверь, и мы их не приручаем».

Никакой ласки - непреложный закон жизни «краснокнижных» в дикой природе. Гордые и дикие - за всю историю зубры так и не были одомашнены.

Марина Абадонова, начальник отдела науки национального парка «Орловское полесье»: «Часто спрашивают, насколько близко можно подойти к зубрам, и можно ли их погладить? Но я бы сказала, что не надо искусственно сокращать дистанцию. Зубры обычно сами понимают, насколько это возможно и стараются дистанцию сохранять. Нарушать её не стоит, потому что в случае если мы с зубрами не договоримся, друг друга не поймём, то обвинят зубров в агрессии».

В случае опасности исполины фыркают и сопят, если в этот момент ещё и облизываются, знайте - вас хотят съесть. Зубриное расписание на день: поели - отдохнули - пошли дальше искать пропитание. С наступлением тепла исполины скроются в лесной чаще.

В этом году в национальном парке провели более 80 экскурсий. В гости к зубрам приехало около пятисот человек. Среди них не только жители Орловщины, но и соседних регионов.


Анна Вайсергисер


 
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