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18:26, 21 марта 2022 года Погода позволила привести Орёл в порядок В областном центре начали чистить дороги от песка и латать ямы. За процессом наблюдал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





Погода дала добро: теперь дороги в Орле не только подметают, но и моют. Активно начали убирать обочины. В день вывозится по 150 кубометров грязи. По городу работает пять комплексов: фронтальные погрузчики, трактор, самосвалы и, конечно, сами люди. И с каждым плюсом на термометре темпы будут наращиваться.



Открыла весна ещё одну проблему – ямы. Их необходимо залатать. Работают при помощи литого асфальта.



Сергей Нестеров, заместитель директора по эксплуатации МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла»: «Если сравнивать с прошлым годом, в этом году гораздо лучше состояние - меньше разрушенных дорог, аварийных участков. «Спецавтобаза» в первую очередь латает аварийные участки - те, на которые указывает заказчик и ГИБДД».

Сейчас днём и ночью идёт ремонт улицы Карачевской – там выравнивают самый проблемный участок. На эту дорогу направлены максимальные усилия: ремонт производят четыре бригады.



В целом, как отмечают на «Спецавтобазе», рабочих хватает, техника тоже подготовлена. Ведётся также мониторинг объектов, на которые чаще всего обращают внимание водители. К примеру, самая критикуемая в соцсетях – улица Ломоносова. «Спецавтобаза» латать здесь ямы не может. Согласно подписанному контракту, подрядчик в апреле отфрезерует дорогу и зальёт новое покрытие. Улица Октябрьская также на гарантии - за ремонт ям и трещин здесь отвечает подрядчик, который ремонтировал дорогу в прошлом году.



На баланс «Спецавтобазы» дороги переходят после истечения срока гарантийных обязательств, а он, в зависимости от обстоятельств, – от трёх до пяти лет.





Всеволод Трифонов





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