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21:20, 21 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Погода позволила привести Орёл в порядок. В областном центре начали чистить дороги от песка и латать ямы.



- Орловщина - в шаге от горячей поры на полях. Грядущую посевную обсудили селекционные центры, поставщики средств защиты растений и удобрений, а также представители крупных заводов сельхозтехники.



- В «Орловском полесье» можно понаблюдать за трапезой зубров. Увидеть лесных исполинов можно на подкормочных площадках во время экскурсии по национальному парку.



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