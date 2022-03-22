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20:46, 21 марта 2022 года Орловская область приняла новую партию беженцев из республик Донбасса Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





На минувшей неделе в Орловскую область прибыло ещё 209 беженцев из республик Донбасса. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. «Завтра с большой долей вероятности ждём прибытия ещё около 200 человек, под тысячу приближаемся», – заявил глава региона. Он поручил привести все ПВР в состояние полной готовности.





Артём Ежаков





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