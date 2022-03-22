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20:47, 21 марта 2022 года В Орловской области в ближайшее время не планируется отменять масочный режим Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





В Орловской области в ближайшее время не планируется отменять масочный режим. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. «Как и обещал, проговаривали с Роспотребнадзором вопрос по маскам. Пока федеральный Роспотребнадзор не даёт разрешение, мы не можем это своим решением отменять. Но мы уже планируем большие мероприятия – Валаамский хор приезжает, обсуждали проведение в этом году Троицких хороводов».





Артём Ежаков





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