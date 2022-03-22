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8:23, 22 марта 2022 года Орловские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» Цель акции – выявление и розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, установление местонахождения граждан, пропавших без вести.





В Орловской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», призванное установить местонахождение скрывающихся от правосудия, а также пропавших без вести. Результатом работы полицейских стало задержание 11 человек, находившихся в федеральном розыске, в том числе четырех – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Установлено местонахождение шести без вести пропавших граждан, – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Артём Ежаков





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