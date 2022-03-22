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9:24, 22 марта 2022 года В Мценске крестили беженцев из республик Донбасса Таинство прошли пять человек.





19 марта в мценском Свято-Троицком храме крестили беженцев из республик Донбасса. Новыми членами православной церкви стали пять человек, четверо из них – дети. Об этом сообщает сайт Орловской митрополии.



Вынужденные переселенцы попросили о встречах со священнослужителями, и теперь клирики Свято-Троицкого храма будут проводить с ними регулярные беседы.



Фото с сайта Орловской митрополии





Артём Ежаков





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