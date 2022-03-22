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10:05, 22 марта 2022 года Орловцы выбрали общественные территории для итогового голосования по благоустройству Победитель конкурса получит право первоочередного облагораживания в следующем году.





В Орле подвели итоги расширенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2023-м году. Из нескольких десятков вариантов орловцы отобрали пять: сквер «Дворянское гнездо», участок вдоль ул. Металлургов (от Московского шоссе до ул. Раздольной), Городской парк культуры и отдыха, Парк «Ботаника», аллея вдоль Московского шоссе по нечётной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов.



На итоговом рейтинговом голосовании орловцы будут выбирать между этими пятью территориями. Опрос будет идти с 15 апреля по 30 мая, – сообщает мэрия.





Артём Ежаков





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