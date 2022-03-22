В Ливнах из пожара спасли двух женщин

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10:45, 22 марта 2022 года
В Ливнах из пожара спасли двух женщинПричиной ЧП мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
21 марта в 23:33 огнеборцы 7-й ПСЧ и 8-й ПЧ Ливенского района отправились на вызов на ул. Южную в райцентре, где загорелся деревянный жилой дом. Огнеборцы вынесли из огня двух женщин – 1948 и 1972 годов рождения. Обе сейчас находятся в местной ЦРБ.
В результате пожара в доме выгорело помещение кухни и подсобное помещение. От огня спасены кровля, внутренние помещения дома и рядом стоящая хозпостройка, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Причиной ЧП мог стать аварийный режим работы электрооборудования.
За прошедшие сутки орловские ПСЧ отработали 17 вызовов, из них 6 пришлись на ликвидацию возгораний.
Фото из архива
Артём Ежаков