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11:15, 22 марта 2022 года В Орле планируют увеличить авансы строительным подрядчикам Размер предоплаты может составить до половины стоимости контракта.





Профильный комитет городского совета Орла поддержал предложение авансирования муниципальных контрактов на строительство городских объектов до 50%. Изначально речь шла о предоплате в 70%, но после обсуждения цифра снизилась. Это решение даст дополнительные возможности для привлечения подрядных организаций – сегодня в условиях повышения цен на стройматериалы многие подрядчики отказываются от работы, так как не могут закупить расходники за счет выдаваемых авансов, а банковские кредиты также подорожали. Окончательное решение будет принято на предстоящей сессии городской совета.





Артём Ежаков





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