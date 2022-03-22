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11:45, 22 марта 2022 года УФНС России по Орловской области возглавила Ирина Емельянова Накануне губернатор Андрей Клычков провел с новым руководителем региональной налоговой первую рабочую встречу.





21 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков провел первую рабочую встречу с новым руководителем регионального УФНС Ириной Емельяновой. Заседание прошло с участием начальника Межрегиональной инспекции ФНС России по ЦФО Любови Аршинцевой, – сообщает портал областного правительства.



«В прошлом году благодаря активному сотрудничеству с налоговой службой нам удалось почти на 6 миллиардов рублей увеличить доходы областного бюджета. Это рекордный показатель для региона. В этом году поставлены серьезные задачи. Уверен, что учитывая Ваш опыт, мы решим их», – обратился Андрей Клычков к Ирине Емельяновой.

Ирина Емельянова работала в налоговых органах Курской области с 1994 года. Замещала должности государственного налогового инспектора, ведущего специалиста, главного специалиста, главного государственного налогового инспектора.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Артём Ежаков





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