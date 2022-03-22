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13:45, 22 марта 2022 года В Орле почтили память Валерия Лукьянова В областной столице его имя носит Юридический институт.





В Орле почтили память Валерия Лукьянова. Руководство УМВД России по Орловской области, рядовые полицейские и ветераны-правоохранители возложили цветы к бюсту прославленного генерал-лейтенанта милиции, имя которого носит Юридический институт в областной столице.



Валерий Витальевич Лукьянов родился 20 марта 1922 года. Значительная часть его жизненного пути связана с Орловщиной. С 1953 по 1967 год Лукьянов служил на различных должностях в подразделениях орловской милиции, пройдя непростой служебный путь от старшего инспектора Орловского участка дорожной милиции до начальника Управления охраны общественного порядка Орловского облисполкома. В 1967 году Лукьянов был назначен на должность начальника Главного управления ГАИ МВД СССР, которое возглавлял до 1983 года.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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