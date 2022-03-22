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14:35, 22 марта 2022 года 185 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали 80 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 106 767), госпитализировали 80 человек.



Накануне выписали 871 жителя региона. Умерли два пациента (с начала пандемии в области скончались 1 805 человек).





Артём Ежаков





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