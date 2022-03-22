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12:02, 22 марта 2022 года

Сотрудники регионального МЧС напомнили детям из Донбасса о правилах безопасности

В детском центре «Юбилейный», где сейчас живут жители ДНР и ЛНР, прошла акция «Спасательный круг знаний».


Сотрудники МЧС России по Орловской области вместе с добровольцами и волонтерами организовали акцию «Спасательный круг знаний» для детей, проживающих в детском центре «Юбилейный» (Мценский район).
 
Гости организовали несколько тематических площадок, где каждый ребёнок мог научиться оказывать первую помощь, разобраться в правилах пожарной безопасности, безопасности на водоемах, познакомиться с настоящими пожарными и увидеть пожарный автомобиль его оснащение.
 
Для самых маленьких детей, которые находятся в «Юбилейном», артисты Детского парка Орла провели игровую программу с участием героев мультфильмов. Малыши с удовольствием включились в игру, выполняя задания.
 
Наталия Акулова, начальник пресс- службы ГУ МЧС России по Орловской области: «Благодаря знаниям мы в экстремальной ситуации включаем «тумблер» и точно знаем, что нужно позвонить в 01, 112, нужно побыстрее из задымленного помещения вывести людей, которые самостоятельно не могут это сделать, не играть со спичками».
 
Не все прибывшие из республик Донбасса беженцы проживают в пунктах временного размещения. Некоторые живут у родственников. Эти семьи также не остаются без внимания. На днях семью Соколовских навестили сотрудники миграционной службы и представители ОНФ. Они привезли продукты питания, бытовую химию, средства личной гигиены.
 
Юлия Соколовская с двумя дочками Марией и Софией на Орловщине уже практически месяц. Их приютили родственники. Как отметила Юлия, орловцы покорили своей отзывчивостью.



Юлия Опанасюк


 
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