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12:22, 22 марта 2022 года

В Орле планируют открыть Центр опережающей профессиональной подготовки

Базой для него станет техникум агротехнологий и транспорта.


Старшеклассники, студенты техникумов, колледжей и вузов, а также люди, которые уже работают на орловских предприятиях, смогут пройти ускоренное обучение рабочим специальностям, необходимым для реального сектора экономики нашей области. 
 
Это первый проект подобного типа. Сейчас объявлена закупка многопрофильной цифровой платформы, чтобы обеспечить сетевое взаимодействие не только с нашим городом, но и с другими подобными организациями в России. Этот и многие другие вопросы обсудили на заседании комитета по образованию облсовета.
 
Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Это, действительно, будет центр опережающей новой подготовки, потому что будут проходить переподготовку и повышение квалификации граждане Орловской области по востребованным специальностям».



Елизавета Капырина


 
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