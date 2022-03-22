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12:45, 22 марта 2022 года ОГАУ приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей Мероприятие пройдёт 26 марта.





Орловский государственный аграрный университет имени Николая Васильевича Парахина приглашает абитуриентов и их родителей на день открытых дверей. Гости смогут познакомиться с образовательными программами университета и условиями приёмной кампании 2022 года, посетят мастер-классы и интерактивные площадки, обсудят тренды и перспективы агрообразования, побеседуют с преподавателями и студентами, зарядятся энергией творчества и праздника. Мероприятие пройдёт 26 марта в главном корпусе университета, начало в 10 часов.





Ирина Костина





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