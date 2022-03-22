В Орловском областном краеведческом музее появился новый путеводитель

На днях состоялась презентация нового путеводителя, который составили после полного обновления экспозиционных залов. Последний такой печатный гид был выпущен ещё в 1976 году.

В Орловском областном краеведческом музее состоялась презентация нового путеводителя. Буклет подробно рассказывает об экспозиции, которая формировалась с 2009 года, и приобрела законченный вид три года назад.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского областного краеведческого музея: «В создании сборника принимали участие все экспозиционеры, наши научные сотрудники, которые формировали экспозицию, готовили статьи в этот путеводитель».

Путеводитель может выполнять функции гида по музею, раскрывая дополнительную информацию к экспонатам, которой нет в интернете. На обложку, единодушным решением, сотрудники решили поместить картину орловской художницы Екатерины Просёлковой, где она изобразила здание музея с теплым, льющимся из окон светом.

Екатерина Просёлкова, член Союза художников России: «Эту работу я после выставки я подарила музею, и получилось так, что её выбрали для обложки путеводителя, и как художнику мне это очень приятно».

Путеводитель - не просто пособие для проведения экскурсий, но и отчёт о большом участке работы за несколько десятилетий. Последний путеводитель по музею был напечатан почти 40 лет назад. И вот теперь есть новый литературный экскурсовод.

Владимир Ермаков, писатель: «Путеводитель это очень хорошее слово. Входя в музей, посетитель входит в некое иное пространство, и чтобы его правильно сориентировать, чтобы он не блуждал и не растекался мыслию по древу, нужно хорошее историческое предисловие».

Орловский краеведческий музей один из старейших в нашем регионе, в этом году ему исполняется 125 лет, и на нашем канале появится целый цикл сюжетов, посвящённых наиболее интересным его реликвиям и историям о них.