Татьяна Крымова рассказала о ситуации с лекарственным обеспечением Орловской области

Первый зампред регионального правительства провела прямую трансляцию для орловцев, во время которой ответила на ряд актуальных вопросов.

Первый зампред правительства Орловской области Татьяна Крымова рассказала о ситуации с лекарственным обеспечением региона. Она напомнила, что препараты делятся на жизненно важные, а также не относящиеся к этой категории. Стоимость жизненно важных лекарств регулируется государством, в цену остальных препаратов власти могут вмешаться в случае чрезвычайной ситуации и когда ценник подскакивает более чем на 30%. В Орловской области пока таких случаев не было. Татьяна Крымова призвала сообщать в УФАС о подобных скачках цен.



Также первый зампред регионального правительства заявила, что зарубежные лекарства также вернутся на полки аптек в полном объеме. Производители письменно подтвердили свое присутствие на российском рынке. Временные перебои связаны с ажиотажем и пересмотром логистических цепочек. Также не ожидается проблем с льготным лекарственным обеспечением. Региональный депздрав провел большинство закупок и рассчитал финансирование, – заявила Крымова.

