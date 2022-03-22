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13:37, 22 марта 2022 года

Татьяна Крымова рассказала о ситуации с лекарственным обеспечением Орловской области

Первый зампред регионального правительства провела прямую трансляцию для орловцев, во время которой ответила на ряд актуальных вопросов.


Первый зампред правительства Орловской области Татьяна Крымова рассказала о ситуации с лекарственным обеспечением региона. Она напомнила, что препараты делятся на жизненно важные, а также не относящиеся к этой категории. Стоимость жизненно важных лекарств регулируется государством, в цену остальных препаратов власти могут вмешаться в случае чрезвычайной ситуации и когда ценник подскакивает более чем на 30%. В Орловской области пока таких случаев не было. Татьяна Крымова призвала сообщать в УФАС о подобных скачках цен.
 
Также первый зампред регионального правительства заявила, что зарубежные лекарства также вернутся на полки аптек в полном объеме. Производители письменно подтвердили свое присутствие на российском рынке. Временные перебои связаны с ажиотажем и пересмотром логистических цепочек. Также не ожидается проблем с льготным лекарственным обеспечением. Региональный депздрав провел большинство закупок и рассчитал финансирование, – заявила Крымова.
 
Полный эфир с участием Татьяны Крымовой можно посмотреть в сообществе «Орловская область» в «ВКонтакте».



Артём Ежаков


 
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