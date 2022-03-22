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13:57, 22 марта 2022 года
В Орловской области возможна приостановка Всероссийских проверочных работОб этом заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова.
В Орловской области возможна приостановка Всероссийских проверочных работ. Об этом во время сегодняшней прямой трансляции заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова.
«Скорее всего, в этом году – весной 2022 года – будет приостановлено проведение Всероссийских проверочных работ на территории Российской Федерации», – заявила Крымова.
График сдачи школьных экзаменов сдвигаться не будет, – подчеркнула первый зампред регионального правительства. Их будут сдавать свыше 7 тыс. девятиклассников и более 3 тыс. одиннадцатиклассников.
Полный эфир с участием Татьяны Крымовой можно посмотреть
в сообществе «Орловская область» в «ВКонтакте».
Артём Ежаков