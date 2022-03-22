В Орловской области возможна приостановка Всероссийских проверочных работ

Об этом заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова.

В Орловской области возможна приостановка Всероссийских проверочных работ. Об этом во время сегодняшней прямой трансляции заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова.



«Скорее всего, в этом году – весной 2022 года – будет приостановлено проведение Всероссийских проверочных работ на территории Российской Федерации», – заявила Крымова.



График сдачи школьных экзаменов сдвигаться не будет, – подчеркнула первый зампред регионального правительства. Их будут сдавать свыше 7 тыс. девятиклассников и более 3 тыс. одиннадцатиклассников.

