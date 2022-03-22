Число бюджетных мест в учебных учреждениях Орловской области не изменится

В предстоящую приемочную кампанию будет организовано порядка 3,6 тыс. бесплатных мест в региональных учреждениях СПО и более 4 тыс. бесплатных мест в вузах.

Число бюджетных мест в учебных учреждениях Орловской области в предстоящей приёмочной кампании не изменится. Об этом во время сегодняшней прямой трансляции заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова. Будет организовано порядка 3,6 тыс. бесплатных мест в региональных учреждениях СПО и более 4 тыс. бесплатных мест в вузах. Для беженцев из республик Донбасса будут созданы дополнительные места, никак не влияющие на основные цифры, – подчеркнула Крымова.

