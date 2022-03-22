Число бюджетных мест в учебных учреждениях Орловской области не изменится

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14:15, 22 марта 2022 года
Число бюджетных мест в учебных учреждениях Орловской области не изменитсяВ предстоящую приемочную кампанию будет организовано порядка 3,6 тыс. бесплатных мест в региональных учреждениях СПО и более 4 тыс. бесплатных мест в вузах.
Число бюджетных мест в учебных учреждениях Орловской области в предстоящей приёмочной кампании не изменится. Об этом во время сегодняшней прямой трансляции заявила первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова. Будет организовано порядка 3,6 тыс. бесплатных мест в региональных учреждениях СПО и более 4 тыс. бесплатных мест в вузах. Для беженцев из республик Донбасса будут созданы дополнительные места, никак не влияющие на основные цифры, – подчеркнула Крымова.
Полный эфир с участием Татьяны Крымовой можно посмотреть
в сообществе «Орловская область» в «ВКонтакте».
Артём Ежаков