Главная » Новости



14:08, 22 марта 2022 года Орловщина готовится отметить столетие пионерии В Орловской области до сих пор существует пионерская организация. Правда, называется «Орлята». И это одна из самых крупных детских организаций - объединяет 28 тысяч «орлят». О деятельности пионерской организации, и о том, как планируется отметить её юбилей, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала председатель областной пионерской организации «Орлята» Галина Зубова.





Поздравляем вас с юбилеем пионерской организации. Как удалось её сохранить, ведь не в каждом регионе есть пионерская организация? - Абсолютно верно, не в каждом регионе есть пионерская организация. Конечно, мы сохранили лучшие традиции, символы и атрибуты пионерской организации советского времени. Мы сохранили красный галстук, то есть мы сохранили отличие пионера от любого другого человека. В советское время было такое правило: пионер может снять галстук только в том случае, если он сделал доброе дело. А какого рода эти дела? - Сейчас у наших пионеров один из главных законов это делать добрые дела. Вообще, всего четыре закона в пионерской организации: добра и милосердия, чести и совести, дружбы и товарищества, единства слова и дела. Добрых дел у нас немало. Это и пионерские акции, и помощь ветеранам. «Ладошка добрых дел» - очень интересная акция. Сейчас много ребят, которые угрюмые, которые зависли в интернет-сетях, которые очень любят стоять со сжатыми кулаками. А если попросить такого мальчика, например, донести пакет или вытереть доску, и после этого похвалить, то можно разжать один палец. Когда сделано пять добрых дел, то открывается ладонь. И этой открытой ладонью можно поздороваться друг с другом, порадоваться и обняться, и кулаки уже будут ни к чему. Сколько всего в Орловской области пионеров? И как вы планируете отметить столетие пионерской организации? - Сейчас как раз идет паспортизация районных пионерских организаций, скажем так, перепись пионеронаселения. По последним данным у нас более 20 тысяч пионеров в Орловской области. 19 мая будет отмечаться столетие пионерской организации. Это праздник не только для детей. Я считаю, что это должен быть праздник всех поколений. Надеемся, что он таким и будет, что ситуация будет благоприятная. На площади Ленина пройдет большой пионерский парад, планируется проведение флэшмоба - дети выложат цифру 100, запустят воздушные шарики. Для младших школьников планируются игровые программы в Городском парке, развлечения. День будет очень насыщенный. Ребят ожидает концерт во Дворце пионеров и школьников. Ветеранов общественного движения ожидает большой концерт в Городском центре культуры. Все жители города Орла встретят столетие пионерской организации с улыбкой, с радостью, с песнями. И что бы ни случилось, мы всегда будем за Родину, добро и справедливость.





Татьяна Тимохина





Новости СМИ2