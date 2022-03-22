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14:50, 22 марта 2022 года
Орловские активисты ЛДПР собрали и отправили груз защитникам ДонбассаВещи и продукты изготовлены орловскими предприятиями.
Орловские активисты ЛДПР собрали и отправили груз защитникам Донбасса. Отбирали только самое лучшее - необходимое нашим воинам, которые участвуют в специальной операции. Уже в третий раз партийцы отправляют вещевые и продуктовые наборы, которые полностью собраны из местной продукции. Кстати, Реестра орловских производителей был сформирован в реготделении ЛДПР.
Партийный автобус помощи отвезёт посылки от Орловского и Курского региональных отделений ЛДПР непосредственно к месту дислокации наших военнослужащих на Донбассе.
Татьяна Напольских