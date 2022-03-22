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16:45, 22 марта 2022 года Болховские полицейские раскрыли сентябрьскую кражу денег у 86-летней пенсионерки В преступлении подозревается жительница Смоленской области.





В Болховском районе раскрыта кража 14 тысяч рублей у 86-летней пенсионерки. Преступление произошло в сентябре прошлого года – неизвестный проник в незапертый дом, когда женщина находилась во дворе, и похитили деньги. Подозреваемой по делу проходит жительница Смоленской области, приехавшая в Болхов для продажи товаров. Увидев открытую дверь и отсутствие хозяев, женщина воспользовалась ситуацией и «прикарманила» деньги из лежащего кошелька.



Подозреваемая созналась в преступлении и возместила причиненный ущерб, – заявили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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