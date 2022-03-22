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15:49, 22 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Из Орла - на Донбасс. Региональные активисты отправили гуманитарный груз к месту дислокации наших военнослужащих.



- Музейные маршруты. Орловский краеведческий музей представил свой путеводитель.



- Жаворонки прилетели! В Орле отмечают день весеннего равноденствия.



- «Напрыгали» спортивные разряды: новые достижения орловцев в роуп-скиппинге.



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