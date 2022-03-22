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17:35, 22 марта 2022 года 25 апреля в Орле выступит хор Валаамского монастыря Бесплатный концерт состоится на площади Ленина.





25 апреля в 19:00 на площади Ленина в Орле с бесплатным концертом выступит хор Валаамского монастыря, – сообщает сайт городской администрации. Коллектив пригласил губернатор Андрей Клычков. «Хор Валаамского монастыря уже выступал на Орловщине и завладел сердцами наших земляков. Редкое, уникальное звучание, завораживающие голоса – бесценное чудесное явление и подарок для каждого слушателя. Все жители региона в большом ожидании новых впечатлений от этого прославленного коллектива», – заявил глава региона.



Хор Валаамского монастыря был создан по благословению епископа Троицкого Панкратия в августе 2005 года. Он уникален тем, что является одновременно и богослужебно-певческим, и концертным творческим коллективом.





Артём Ежаков





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