вторник 22.03.2022 20:38:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:35, 22 марта 2022 года

25 апреля в Орле выступит хор Валаамского монастыря

Бесплатный концерт состоится на площади Ленина.


25 апреля в 19:00 на площади Ленина в Орле с бесплатным концертом выступит хор Валаамского монастыря, – сообщает сайт городской администрации. Коллектив пригласил губернатор Андрей Клычков. «Хор Валаамского монастыря уже выступал на Орловщине и завладел сердцами наших земляков. Редкое, уникальное звучание, завораживающие голоса – бесценное чудесное явление и подарок для каждого слушателя. Все жители региона в большом ожидании новых впечатлений от этого прославленного коллектива», – заявил глава региона.

Хор Валаамского монастыря был создан по благословению епископа Троицкого Панкратия в августе 2005 года. Он уникален тем, что является одновременно и богослужебно-певческим, и концертным творческим коллективом.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.