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18:35, 22 марта 2022 года

Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность Орловской области в период майских праздников

Этот вопрос обсуждался сегодня на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба поручил обеспечить безопасность Орловщины в период проведения майских праздников.
«В мае нас ждет несколько важных праздников. Вместе со страной мы встретим 9 мая – наш символ Великой Победы. В эти праздничные дни наша с вами задача – сделать всё, чтобы мероприятия на территории области прошли организованно и без происшествий. Для этого необходимо совместными усилиями обеспечить безопасность граждан, жизненно важных объектов, не допустить экстремистских проявлений и террористических акций. Органы государственной власти будут оказывать всестороннюю поддержку силовым ведомствам в выполнение поставленных задач», – подчеркнул Андрей Клычков.



Артём Ежаков


 
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