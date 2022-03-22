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18:35, 22 марта 2022 года Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность Орловской области в период майских праздников Этот вопрос обсуждался сегодня на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба поручил обеспечить безопасность Орловщины в период проведения майских праздников.

«В мае нас ждет несколько важных праздников. Вместе со страной мы встретим 9 мая – наш символ Великой Победы. В эти праздничные дни наша с вами задача – сделать всё, чтобы мероприятия на территории области прошли организованно и без происшествий. Для этого необходимо совместными усилиями обеспечить безопасность граждан, жизненно важных объектов, не допустить экстремистских проявлений и террористических акций. Органы государственной власти будут оказывать всестороннюю поддержку силовым ведомствам в выполнение поставленных задач», – подчеркнул Андрей Клычков.





Артём Ежаков





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