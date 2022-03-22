Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность Орловской области в период майских праздников

«В мае нас ждет несколько важных праздников. Вместе со страной мы встретим 9 мая – наш символ Великой Победы. В эти праздничные дни наша с вами задача – сделать всё, чтобы мероприятия на территории области прошли организованно и без происшествий. Для этого необходимо совместными усилиями обеспечить безопасность граждан, жизненно важных объектов, не допустить экстремистских проявлений и террористических акций. Органы государственной власти будут оказывать всестороннюю поддержку силовым ведомствам в выполнение поставленных задач», – подчеркнул Андрей Клычков.