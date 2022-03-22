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16:14, 22 марта 2022 года Воспитанники орловских воскресных школ испекли жаворонков для детей Донбасса Выпечку передали маленьким беженцам, живущим сейчас в региональных пунктах временного размещения.





Воспитанники орловских воскресных школ испекли жаворонков для детей маленьких беженцев из республик Донбасса, – сообщает сайт Орловской митрополии. Выпечку изготовили во время праздника в канун дня памяти Сорока Севастийских мучеников. В торжествах приняли участие более 70 воспитанников школ при храмах города Орла.



Традиционно булочки в виде жаворонков выпекаются 22 марта. Жаворонок — это символ души, которая стремится к богу и преклоняется перед его величием. Сорок Севастийских мучеников до конца выдержали все мучения и приняли смерть, чтобы не предать Христа.





Артём Ежаков





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