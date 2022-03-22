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17:15, 22 марта 2022 года В Орле впервые присвоены спортивные разряды по роуп-скиппингу Это стало возможно после второго Чемпионата и Первенства Орловской области по этому виду спорта.





В Орле в рамках областных турниров были разыграны награды в четырёх дисциплинах. Согласно приказу региональной федерации роуп-скиппинга шесть спортсменок получат первый юношеский разряд, трое – второй и еще трое – третий.



Отметим также, что все спортсмены, попавшие в сборную Орловской области, получили право выступить на Чемпионате и Первенстве России.





Анастасия Дорохова





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