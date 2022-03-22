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17:45, 22 марта 2022 года В Неполодском сельском поселении построят новый мост Переправа соединит деревню Касьяновка и Тайное. Старый мост пришёл в негодность, а весной из-за половодья он часто уходит под воду. Каким будет новый объект, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.





Проезд и проход по мосту, соединяющем деревни Касьяновка и Тайное, запрещен. Однако владельцев личного транспорта и пешеходов знак не останавливает.



Наталья Псарёва, жительница д. Тайное: «Ездить по мосту невозможно, но это единственная переправа для тех, кто здесь живет. Приходится нарушать. А что делать? Ездить вокруг через Березки - мы не такие уж и миллионеры, чтобы такой круг делать».

Путь в объезд - на 20 минут дольше. Тратить лишнее время и бензин готовы не все. Сложно и тем, у кого нет машины, а место учебы или работы - в городе. Местным приходится идти на остановку «Стальной Конь» или «Больница им. Боткина». Последняя - на расстоянии 6 километров.



Валентина Дрябжинская, жительница д. Тайное: «У нас все дети учатся на микрорайоне. А если в объезд, то это в пять утра вставать, да и какой автобус за ними приедет? Первый автобус у нас в половине девятого утра. У меня мальчик ходил в школу, он ходил на Стальной Конь».

Ни на самом мосту, ни рядом с ним не оборудованы тротуары. Это повышает риск аварийных ситуаций. Были и трагические случаи, говорят жители. Да и сама переправа - то ещё приключение для автомобилистов. Две машины тут не разъедутся. Мост - опасный, здесь не установлено ограждения - одно неосторожное движение, и можно оказаться в ледяной воде.



Местные давно окрестили его как мост-призрак. Поскольку по документам переправы не существует. Из-за этого обслуживанием объекта почти не занимались.



Александр Кузьменков, житель д. Касьяновка: «Пару машин щебёнки они привозят, разровняли, машины грузовые пошли, и всё - ямы. Весной люди здесь не могут ходить, потому что залито водой полностью».

Много лет жители Тайного, где более 600 человек, просили властей построить новый мост. Недавно появился повод для радости: готова проектно-сметная документация и выделены деньги на строительство. На время, пока будут возводить новое сооружение, местные просят сделать им временную переправу.



Юлия Ревкова, заместитель главы администрации Орловского муниципального округа по вопросам ЖКХ и строительства: «Подготовлена проектно-сметная документация, она успешно прошла экспертизы. Стоимость строительства 340 миллионов. И сейчас вся эта документация направлена в федеральный центр, в Росавтодор, для того чтобы получить финансирование. На сегодня мы не можем конкретизировать сроки - это будет через полгода, через три месяца, но работа в этом направлении веется активно».

Длина нового моста составит 140 метров, ширина - 11. Для безопасного движения пешеходов с обеих сторон предусмотрены тротуары.





Юлия Сабельникова





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