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17:46, 22 марта 2022 года

В Орле автобусы проверили на «перегруз»

Сегодня утром на дорогах города работало 10 экипажей ГИБДД. Проверка была направлена на выявления нарушений при перевозке пассажиров в общественном транспорте.


Сегодня утром в Орле было выписано более 20 протоколов об административных правонарушениях, выявленных сотрудниками ГИБДД при перевозке пассажиров в общественном транспорте.

В частности инспекторы останавливали маршрутки с явным «перегрузом», например в ПАЗе имеются несколько стоячих мест, в машинах поменьше - только одно. За такое нарушение полагается штраф 500 рублей.

Также отмечается рост количества ДТП с участием автобусов, когда виноват водитель общественного транспорта. Во время рейда фиксировались и такие грубые нарушения, как отсутствие диагностической карты и управление техническим средством при наличии неисправности.


Всеволод Трифонов


 
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