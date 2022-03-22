Главная » Новости



17:46, 22 марта 2022 года В Орле автобусы проверили на «перегруз» Сегодня утром на дорогах города работало 10 экипажей ГИБДД. Проверка была направлена на выявления нарушений при перевозке пассажиров в общественном транспорте.





Сегодня утром в Орле было выписано более 20 протоколов об административных правонарушениях, выявленных сотрудниками ГИБДД при перевозке пассажиров в общественном транспорте.



В частности инспекторы останавливали маршрутки с явным «перегрузом», например в ПАЗе имеются несколько стоячих мест, в машинах поменьше - только одно. За такое нарушение полагается штраф 500 рублей.



Также отмечается рост количества ДТП с участием автобусов, когда виноват водитель общественного транспорта. Во время рейда фиксировались и такие грубые нарушения, как отсутствие диагностической карты и управление техническим средством при наличии неисправности.





Всеволод Трифонов





Новости СМИ2