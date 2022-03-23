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6:50, 23 марта 2022 года Орловчанка обиделась на кавалера и заработала два года колонии Женщина разозлилась, что её ухажёр внезапно пропал, и обвинила мужчину в краже и изнасиловании.





Орловский областной суд оставил без изменения приговор первой инстанции в отношении женщины, признанной виновной в заведомо ложных доносах.



Ранее судимая болховчанка, после распития спиртного, провела ночь в компании мужчины. Утром ухажёр исчез, и женщина решила его «проучить». Она пошла в полицию, где обвинила кавалера в краже у неё 10 тысяч рублей и в изнасиловании. Мужчина всё отрицал, своё отсутствие объяснил тяжёлым похмельем, а на звонки не отвечал из-за разряженного телефона. Факт ложных доносов вскоре подтвердился.



Женщина приговорена к двум годам колонии общего режима. Ложные доносы она совершила, не отбыв наказание за кражу, а также проходя обвиняемой в умышленном повреждении чужого имущего. Итоговое наказание сложилось путем совокупности преступлений.





Артём Ежаков





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