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7:51, 23 марта 2022 года

За пять лет в Орловской области ввели в оборот свыше 36 тысяч гектаров неиспользуемой пашни

Об этом сообщил зампред регионального правительства по развитию АПК Сергей Борзёнков.


За 2017 – 2021 годы в Орловской области введено в оборот 36,4 тыс. га неиспользуемой пашни. Об этом сообщил зампред регионального правительства по развитию АПК Сергей Борзенков.

В 2017 году было введено 6,9 тыс. га, в 2018 году – 2,87 тыс. га, в 2019 году – 17,5 тыс. га, в 2020 году – 4,8 тыс. га, в 2021 – 4,3 тыс. га. Как сообщает региональный информационный портал, сейчас общая площадь неиспользуемой пашни на Орловщине составляет около 22,4 тыс. га. Пригодно для введения в оборот чуть менее 8 тыс. га.


Артём Ежаков


 
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