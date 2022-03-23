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8:52, 23 марта 2022 года

Малое и среднее предпринимательство Орловщины увеличило основные показатели

Об этом сообщает региональный информационный портал.


В Орловской области на начало текущего года было зарегистрировано 24,9 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что на 1,1% больше показателя на 1 января 2021-го. Сейчас в регионе зарегистрировано 63 средних предприятия, 753 малых предприятия, 6 599 микропредприятий и 17 439 ИП.

Оборот малых предприятий по итогам прошлого года составил 91,8 миллиарда рублей, увеличившись на 19,8 % к уровню 2020-го. Оборот средних предприятий за 2021-й год вырос на 23,2%, составив 40,3 миллиарда рублей.

Объём налоговых поступлений от субъектов МСП, уплачиваемых по специальным режимам налогообложения, в прошлом году превысил 2,8 миллиарда рублей, что на 37,5% больше. Самозанятые принесли в бюджет 25 миллионов рублей (+15,7), а – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков


 
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