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9:14, 23 марта 2022 года В Орле появились новые символы освобождения Донбасса Художники из Орловского художественного училища им. Мясоедова нарисовали очередные граффити в виде латинской «Z».





Художники из Орловского художественного училища им. Мясоедова вновь изобразили в областной столице георгиевские ленты в форме буквы «Z» с хештегом #СвоихНеБросаем. Символы освобождения Донбасса украсили забор НКМЦ им. З.И. Круглой на пересечении ул. Ломоносова и ул. Лескова, стену напротив дома № 92 по наб. Дубровинского и стену на доме № 2 по Карачевскому шоссе.



Ранее «Z» появились на заборе ООКБ, заборе на пересечении ул. Автовокзальной и пер. Маслозаводского, заборе по ул. Спивака, а также на стене КДЦ «Металлург» и стене Герценского моста со стороны Детской поликлиники № 3.



Фото с сайта мэрии Орла





Артём Ежаков





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