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8:27, 23 марта 2022 года

В Орловской области запланировано строительство и реконструкция четырёх дорог регионального значения

Работы начнутся с установлением подходящих погодных условий.


В 2022 году в Орловской области запланировано строительство и реконструкция четырех дорог регионального значения. Работы будут выполнены в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Процесс начнётся с установлением подходящих погодных условий. В список вошло:

• Реконструкция в 2022 – 2023 годах автодороги «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода н. п. Должонки. Объем финансирования на текущий год – 257 миллионов рублей;
• Строительство автодороги в Кромском районе «М-2 «Крым» – Федотово – Себякино» – д. Пушкарная, 72,2 миллиона рублей;
• Строительство автодороги в д. Голубица, 33,2 миллиона рублей;
• Завершение реконструкции автодороги «Хомутово – Ефремов – Кологривово» в Новодеревеньковском районе, 145,9 миллиона рублей.


Артём Ежаков


 
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