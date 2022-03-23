Главная » Новости



8:27, 23 марта 2022 года В Орловской области запланировано строительство и реконструкция четырёх дорог регионального значения Работы начнутся с установлением подходящих погодных условий.





В 2022 году в Орловской области запланировано строительство и реконструкция четырех дорог регионального значения. Работы будут выполнены в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Процесс начнётся с установлением подходящих погодных условий. В список вошло:



• Реконструкция в 2022 – 2023 годах автодороги «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода н. п. Должонки. Объем финансирования на текущий год – 257 миллионов рублей;

• Строительство автодороги в Кромском районе «М-2 «Крым» – Федотово – Себякино» – д. Пушкарная, 72,2 миллиона рублей;

• Строительство автодороги в д. Голубица, 33,2 миллиона рублей;

• Завершение реконструкции автодороги «Хомутово – Ефремов – Кологривово» в Новодеревеньковском районе, 145,9 миллиона рублей.





Артём Ежаков





Новости СМИ2