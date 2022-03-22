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18:01, 22 марта 2022 года На Орловщине вырабатывают курс на стабильность цен В прокуратуре Орловской области состоялось межведомственное совещание по вопросу ценообразования для товаров первой необходимости.





Сегодня в прокуратуре Орловской области обсудили причины подражания продуктов первой необходимости. На совещание были приглашены производители и поставщики.



Как было отмечено, в ряде случаев цены повысились из-за сбоев в логистической цепочке или прекращения поставок товаров из-за рубежа. Но есть и просто желание обогатиться. Так, Орловщина производит сахара и гречихи в несколько раз больше, чем необходимо населению. Наш регион этими продуктами вполне может обеспечить и соседние. Однако цены на эти продукты выросли. Органами власти ведётся ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары и их наличие в розничной сети. Одно из решений, которое прорабатывают, - заключение договоров напрямую с производителем минуя посредников.



Алексей Тимошин, прокурор Орловской области: «Ненадлежащая организация - производителями, поставщиками и продавцами товаров - логистической политики приводит к отсутствию товаров в розничных магазинах, что недопустимо. Наша основная задача не допустить социальную напряженность в регионе и необоснованный рост цен на товары первой необходимости, обеспечить доступность товаров для населения».





Анна Вайсергисер





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