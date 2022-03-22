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18:18, 22 марта 2022 года В Орле прошёл большой женский деловой форум «Слабый пол - сильный бизнес» Состоявшиеся бизнес-леди помогли найти ответы на самые главные вопросы своих начинающих коллег: как сделать бизнес из хобби, получить господдержку, что такое личный бренд, и как его использовать в современных условиях, и, конечно, как совмещать бизнес и семью?





Представительниц орловского бизнеса «слабым полом» уже не назвать. Данный стереотип они давно разрушили. И в первую очередь своими успехами. Сильные и ответственные руководители, мыслят стратегически и всегда на позитиве. И даже сейчас, в непростой для бизнеса период, в условиях санкций - они видят только перспективы.



Светлана Ковалева, президент Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области»: «Сейчас время, когда освобождаются новые рынки, когда выстраиваются новые логистические цепочки. И это необходимо использовать для своего развития - развития как личности, развития как предпринимателя».

Об этом и шла речь на женском бизнес-форуме: как оставаться лидером в непредсказуемое время, как современной женщине совмещать семью и своё дело, какие открыты инструменты успеха, как из хобби сделать бизнес, и что необходимо для правильно продвижения на рынке.



Ирина Романова, управляющий партнёр digital-агентства: «Коммуникация в новой реальности продолжает существовать. Главное теперь понимать - как правильно коммуницировать. Я рассказала, как я работаю, с кем мы работаем».

И, конечно, обсуждались актуальные меры господдержки, на которые могут рассчитывать и опытные, и начинающие бизнес-леди.



Ольга Стёпина, руководитель Центра поддержки предпринимательства Орловской области: «Центр «Мой бизнес» будет стараться отвечать запросам сегодняшнего времени. Как, например, одна из популярных мер поддержки будет помощь в выходе на маркетплейсы. Она зарекомендовала себя и в период пандемии, и сейчас набирает обороты, как дополнительный канал продаж».

Форум смог объединить на одной площадке около сотни предпринимателей и представительниц женских бизнес-сообществ, самозанятых и тех, кто только планирует открыть своё дело.





Антон Киселёв





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