вторник 22.03.2022 20:39:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:18, 22 марта 2022 года

В Орле прошёл большой женский деловой форум «Слабый пол - сильный бизнес»

Состоявшиеся бизнес-леди помогли найти ответы на самые главные вопросы своих начинающих коллег: как сделать бизнес из хобби, получить господдержку, что такое личный бренд, и как его использовать в современных условиях, и, конечно, как совмещать бизнес и семью?


Представительниц орловского бизнеса «слабым полом» уже не назвать. Данный стереотип они давно разрушили. И в первую очередь своими успехами. Сильные и ответственные руководители, мыслят стратегически и всегда на позитиве. И даже сейчас, в непростой для бизнеса период, в условиях санкций - они видят только перспективы.

Светлана Ковалева, президент Союза «Торгово-промышленная палата Орловской области»: «Сейчас время, когда освобождаются новые рынки, когда выстраиваются новые логистические цепочки. И это необходимо использовать для своего развития - развития как личности, развития как предпринимателя».

Об этом и шла речь на женском бизнес-форуме: как оставаться лидером в непредсказуемое время, как современной женщине совмещать семью и своё дело, какие открыты инструменты успеха, как из хобби сделать бизнес, и что необходимо для правильно продвижения на рынке.

Ирина Романова, управляющий партнёр digital-агентства: «Коммуникация в новой реальности продолжает существовать. Главное теперь понимать - как правильно коммуницировать. Я рассказала, как я работаю, с кем мы работаем».

И, конечно, обсуждались актуальные меры господдержки, на которые могут рассчитывать и опытные, и начинающие бизнес-леди.

Ольга Стёпина, руководитель Центра поддержки предпринимательства Орловской области: «Центр «Мой бизнес» будет стараться отвечать запросам сегодняшнего времени. Как, например, одна из популярных мер поддержки будет помощь в выходе на маркетплейсы. Она зарекомендовала себя и в период пандемии, и сейчас набирает обороты, как дополнительный канал продаж».

Форум смог объединить на одной площадке около сотни предпринимателей и представительниц женских бизнес-сообществ, самозанятых и тех, кто только планирует открыть своё дело.


Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.