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18:56, 22 марта 2022 года

Сегодня схиархимандрит Илий получает поздравление с днём ангела

На торжественное архиерейское богослужение в «Вятском посаде» собрались священники из разных уголков нашей страны и прихожане.


Сегодня у старца Илия (Ноздрина) день ангела. По этому случаю и в связи с 90-летием со дня рождения старца в храме Сретения Господня Духовно-православного центра «Вятский Посад» прошло Архиерейское Богослужение в сослужении самого схиархимандрита Илия.

Сегодня православная церковь вспоминает Сорок Севастийских мучеников, которые для многих является образцом веры и любви к Господу. Севастийских мучеников схиархимандрит Илий считает своими покровителями. С одним из них связано и его первое монашеское имя - Илиан, и имя, нареченное при постриге в схиму, - Илий.

Пожелать благая лета старцу приехали архипастыри со всей страны. Прихожане, присутствующие на службе, старались получить благословения.
А учащиеся православной гимназии «Вятского Посада» батюшку поздравили творчески. Сам батюшка Илий пожелал всем Божией благодати и заступничества.

Схиархимандрит Илий (Ноздрин): «Самое главное это знать Бога, понимать его, быть с Богом».



Юлия Опанасюк


 
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