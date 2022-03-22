Главная » Новости



18:56, 22 марта 2022 года Сегодня схиархимандрит Илий получает поздравление с днём ангела На торжественное архиерейское богослужение в «Вятском посаде» собрались священники из разных уголков нашей страны и прихожане.





Сегодня у старца Илия (Ноздрина) день ангела. По этому случаю и в связи с 90-летием со дня рождения старца в храме Сретения Господня Духовно-православного центра «Вятский Посад» прошло Архиерейское Богослужение в сослужении самого схиархимандрита Илия.



Сегодня православная церковь вспоминает Сорок Севастийских мучеников, которые для многих является образцом веры и любви к Господу. Севастийских мучеников схиархимандрит Илий считает своими покровителями. С одним из них связано и его первое монашеское имя - Илиан, и имя, нареченное при постриге в схиму, - Илий.



Пожелать благая лета старцу приехали архипастыри со всей страны. Прихожане, присутствующие на службе, старались получить благословения.

А учащиеся православной гимназии «Вятского Посада» батюшку поздравили творчески. Сам батюшка Илий пожелал всем Божией благодати и заступничества.



Схиархимандрит Илий (Ноздрин): «Самое главное это знать Бога, понимать его, быть с Богом».





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2