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21:20, 22 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Несладкое предупреждение... Производители сахара и гречки сегодня встретились в прокуратуре.



- В регионе сменят «маркер половодья». Низководный мост в Тайном планируют заменить на капитальный.



- Слабый пол создает сильный бизнес. О своём деле говорили бизнес-леди области.



- День ангела орловского старца. Сегодня схиархимандрит Илий получает поздравления.



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