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9:50, 23 марта 2022 года В Орле откроется новая ярмарка для дачников На ней можно будет приобрести посадочный материал.





Со 2 апреля в районе д. 122 по ул. Октябрьской заработает новая ярмарка «Хлебосольный выходной», – сообщает городская администрация. На ней будут торговать саженцами плодово-ягодных и декоративных культур, цветами, рассадой, семенами растений, а также овощами, фруктами и зеленью.



Ярмарка будет работать по субботам и воскресеньям с 7:00 до 15:00.





Артём Ежаков





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