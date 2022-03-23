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11:30, 23 марта 2022 года Орловчанка потеряла на «липовом» инвестировании более миллиона кредитных рублей Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.





В Верховском районе расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении местной жительницы, – сообщили в областном УМВД. Женщина рассказала, что увидела в интернете заманчивое предложение об инвестировании в крупную компанию. Орловчанка вложила в ценные бумаги 12 тыс. рублей, а через некоторое время с ней связался «представитель фирмы». Заявив, что женщине уже причитаются первые дивиденды, злоумышленник посоветовал взять кредит и «вложить» эти средства в «дело» для получения большей выгоды. Орловчанка заняла в двух банках свыше миллиона рублей и перевела деньги на продиктованные мошенником счета. Позднее женщина безуспешно попыталась вывести деньги с платформы, а затем ее и вовсе заблокировали.





Артём Ежаков





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