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10:40, 23 марта 2022 года
Орловская область приняла новых беженцев с Украины и республик ДонбассаНакануне вечером в регион прибыли еще 200 вынужденных переселенцев.
Орловская область приняла новых беженцев с Украины и республик Донбасса, – сообщает региональный информационный портал. Накануне вечером в регион прибыли еще 200 вынужденных переселенцев. Их размещают в ПВР в муниципальных образованиях области. Ранее на Орловщину приехали две большие группы беженцев. Всего более 700 человек.
Сейчас в пунктах временного размещения Орловщины занято 475 мест. Остальные вынужденные переселенцы живут у родственников и знакомых или снимают жилье. Всего Орловская область готова принять тысячу беженцев.
Регион помогает беженцам оформить документы, трудоустроиться, записать детей в учебные и дошкольные учреждения.
Артём Ежаков