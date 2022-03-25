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11:45, 23 марта 2022 года Благоустройством территории возле КДЦ «Металлург» займется орловский подрядчик Работы должны быть выполнены к 1 августа.





Благоустройством территории возле КДЦ «Металлург» займется орловский подрядчик ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго», – сообщает городская администрация. Работы должны быть выполнены к 1 августа 2022-го года. Сумма соглашения – 82,6 миллиона рублей.



Территория не ремонтировалась 45 лет. В планах благоустройства – организация тропиночной сети, озеленение и освещение, создание летнего кафе, мобильной сцены, детской и спортивной площадок. Общая площадь работ – порядка 3 гектаров.









Артём Ежаков





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