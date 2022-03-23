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12:45, 23 марта 2022 года Участок возле ТЦ «Лента» в Орле назван потенциально опасным для дорожного движения Об этом было заявлено на минувшем заседании городской комиссии по обеспечению БДД.





Участок возле ТЦ «Лента» в Орле признан потенциально опасным для дорожного движения, – сообщает сайт мэрии. Об этом было заявлено на минувшем заседании профильной городской комиссии. За истекший период этого года здесь произошло два ДТП, в которых пострадали три человека. Основной причиной назвали несоблюдение очередности проезда.

Юрий Капустин, начальник ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «В Северном районе активно ведётся застройка, и скоро движение по Московскому шоссе станет насыщеннее. Чтобы потенциально опасный участок не превратился в очаг аварийности, мы уже сейчас ввели 10-секундную задержку сигнала светофора. Она позволит автомобилистам, которые едут к ТЦ «Лента», не пересекая трафик, который идёт из центра города на Москву, завершить свой маневр». Было подчеркнуто, что в текущем году в областной столице не сформировалось очагов аварийности. В 2021-м в Орле образовалось 23 очага аварийности, но их удалось ликвидировать установкой 13 светофоров, дополнительных дорожных знаков и освещения.





Артём Ежаков





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