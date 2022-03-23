Главная » Новости



13:45, 23 марта 2022 года 180 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировали 46 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 180 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 106 947), госпитализировали 46 человек.



Накануне выписали 908 жителей региона. Умерли четыре пациента (с начала пандемии в области скончались 1 809 человек).





Артём Ежаков





Новости СМИ2